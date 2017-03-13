香港证监会禁止粤海证券前负责人黄强重投业界九个月 因疏忽职守

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月13日 - 香港证监会周一称，禁止粤海证券前董事总经理兼负责人黄强重投业界九个月，至今年12月9日为止，因疏忽职守。
上述纪律处分行动是源于证监会对粤海证券于2011年2月至2013年3月期间，在处理第三方付款时违反打击洗钱指引所作的制裁。证监会此前已对粤海证券作出谴责及罚款300万港元。
证监会称，黄强作为粤海证券于有关期间的董事总经理兼负责人员，负责监督粤海证券的整体运作，包括监察风险及合规事宜。粤海证券在第三方付款方面的缺失，是在黄强的同意或纵容下发生，并可归因于其本身的疏忽。
粤海证券自2015年3月起已由国金证券股份(600109.SS)拥有，现称为国金证券，上述缺失归因于前任高级管理层，相关管理层在发生失当行为后已被撤换。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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