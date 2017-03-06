粤海证券因违反打击洗钱指引 遭香港证监会谴责及罚款300万港元（更新版）

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路透香港3月6日 - 香港证监会周一称，对粤海证券予以谴责及罚款300万港元，因其违反打击洗钱指引。

粤海证券自2015年3月起已由国金证券股份(600109.SS)拥有，现称为国金证券，上述缺失归因于前任高级管理层，相关管理层在发生失当行为后已被撤换。

证监会发现，在2011年2月至2013年3月期间，粤海证券在处理客户帐户向第三方付款方面的内部监控存在缺失及不足，包括在大约700项由客户帐户付款至第三方的转帐中，只有约570份相关的申请表被寻获，当中有三分之一没有或无法核证客户与第三方的关系及/或付款目的，而该等第三方付款涉及超过1亿港元，而其中一宗更超过3,900万港元。

此外，第三方转帐申请表只就客户帐户与第三方的关系及进行付款目的提供少量资料，但员工及管理层仍继续批准该等付款。

证监会认为，粤海证券的行为违反了《防止洗黑钱及恐怖分子筹资活动的指引》、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集的指引》及《操守准则》。

证监会法规执行部此前调查多宗个案，这些个案涉嫌没有就打击洗钱设立足够内部监控措施。证监会并表明，将对缺乏打击洗钱监控措施的持牌经纪行展开执法程序。（完）

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