香港证监会谴责粤海证券并罚款300万港元 因违反打击洗钱指引

路透香港3月6日 - 香港证监会周一称，粤海证券因违反打击洗钱指引，予以谴责及罚款300万港元。

粤海证券自2015年3月起已由Sinolink Securities拥有，现称为国金证券，而上述缺失归因于前任高级管理层，相关管理层在发生失当行为后已被撤换。（完）

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