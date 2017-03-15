香港证监会谴责交银亚洲并罚款1500万港元 因保荐人缺失

路透香港3月15日 - 香港证监会周三称，交银国际（亚洲）有限公司因没有履行其作为中国惠农资本集团有限公司的上市申请保荐人的职责，因而予以谴责并罚款1500万港元。

据证监会的声明，中国惠农是一家于中国内地成立的公司，于往绩纪录期间，该公司的主要业务是于江苏省丹阳市为中小型企业及个别人士等客户提供短期贷款，大部分贷款并无抵押品支持，而是由个人或公司提供担保。

证监会指出，交银亚洲在进行尽职审查的过程中，发现中国惠农的数名关连人士，包括其执行董事兼行政总裁以及一家由其第二大股东控制的公司，曾就一些短期贷款提供担保。然而，交银亚洲在向香港联交所呈交相关上市申请前，没有就该等关连担保或事涉关连人士进行任何尽职审查。

“即使上市申请最终被撤回或被联交所发回，未能符合这些规定的保荐人将面对严厉制裁。”证监会说。（完）

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