香港证监会谴责交银亚洲并罚款1500万港元 因保荐人缺失

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月15日 - 香港证监会周三称，交银国际（亚洲）有限公司因没有履行其作为中国惠农资本集团有限公司的上市申请保荐人的职责，因而予以谴责并罚款1500万港元。
据证监会的声明，中国惠农是一家于中国内地成立的公司，于往绩纪录期间，该公司的主要业务是于江苏省丹阳市为中小型企业及个别人士等客户提供短期贷款，大部分贷款并无抵押品支持，而是由个人或公司提供担保。
证监会指出，交银亚洲在进行尽职审查的过程中，发现中国惠农的数名关连人士，包括其执行董事兼行政总裁以及一家由其第二大股东控制的公司，曾就一些短期贷款提供担保。然而，交银亚洲在向香港联交所呈交相关上市申请前，没有就该等关连担保或事涉关连人士进行任何尽职审查。
“即使上市申请最终被撤回或被联交所发回，未能符合这些规定的保荐人将面对严厉制裁。”证监会说。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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