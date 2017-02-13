香港证监会终身禁止汇丰银行前职员重投业界 因刑事罪名成立

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月13日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，终身禁止香港上海汇丰银行前职员李莉重投业界，因刑事罪名成立。
证监会指，区域法院早前裁定，李莉向前雇主讹称在2012年9月及10月曾向五名客户销售一些单位信托基金及一项保险产品，她亦声称已向该五名客户解释有关产品的详情及投资风险，滙丰因此处理了这些客户的认购单及投保申请，并向李莉支付销售佣金。
事实上，该五名客户是由李莉的一名同事转介给她，而李莉从未与他们见面，亦没有向他们销售任何产品。
区域法院亦裁定，李莉在2012年11月26日向上述同事支付3万至6万港元，作为其将客户转介给她的经济报酬。李莉于2016年7月13日被判处监禁十个月。
证监会称，监于李莉被判刑事罪名成立，证监会认为她并非获发牌或注册进行受规管活动的适当人选。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。