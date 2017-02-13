香港证监会终身禁止汇丰银行前职员重投业界 因刑事罪名成立

路透香港2月13日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，终身禁止香港上海汇丰银行前职员李莉重投业界，因刑事罪名成立。

证监会指，区域法院早前裁定，李莉向前雇主讹称在2012年9月及10月曾向五名客户销售一些单位信托基金及一项保险产品，她亦声称已向该五名客户解释有关产品的详情及投资风险，滙丰因此处理了这些客户的认购单及投保申请，并向李莉支付销售佣金。

事实上，该五名客户是由李莉的一名同事转介给她，而李莉从未与他们见面，亦没有向他们销售任何产品。

区域法院亦裁定，李莉在2012年11月26日向上述同事支付3万至6万港元，作为其将客户转介给她的经济报酬。李莉于2016年7月13日被判处监禁十个月。

证监会称，监于李莉被判刑事罪名成立，证监会认为她并非获发牌或注册进行受规管活动的适当人选。（完）

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