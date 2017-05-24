香港证监会称正在调查大量个案 当中涉及上市公司高管失职行为

路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。

证监会法规执行部执行董事魏建新在新闻稿称，打击企业欺诈及不当行为仍然是证监会执法工作的重点。该会正就大量个案进行调查，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为；董事及高级人员对保障股东利益肩负重任，如未能履行这些重要职责，将须接受问责。

“香港金融市场在国际间以公平、开放及透明见称，但由于涉及上市公司的欺诈和失当行为事件屡见不鲜，可能令这个美誉蒙上污点。”他说。

证监会在最新一期刊物《执法通讯》中提醒上市公司的高级管理层注意他们应达致的高标准。证监会促请董事及高级人员以诚实及勤勉尽责的态度履行他们在预防欺诈、管理利益冲突和及时披露内幕消息方面的职责，并时刻将公司利益置于其个人利益之上，以保障全体股东的利益，及保护自己以免成为调查及执法行动的对象。

此外，该通讯提醒董事及高级人员注意证监会近期有关企业交易估值的指引，当中警告在依赖某项估值作为理据以支持企业交易的代价金额显然并非审慎或合理之举时，便不得如此行事。

证监会去年底称已成立专责小组集中处理与上市公司有关的诈骗案及失当行为，本月中亦就企业交易及估值运用发出指引，当中明确董事、财务顾问及估值师的责任，以遏制以不合理价值处置资产行为。（完）