中国金丰前行政总裁涉虚假交易研讯程序展开--香港证监会

路透香港9月9日 - 香港证监会周五称，市场失当行为审裁处就中国金丰（现称航空互联集团）(8176.HK)前行政总裁姜惠芬及相关人士展开研讯程序，因进行虚假交易。

证监会的新闻稿指出，在2009年8月至2010年3月期间，中国金丰展开了两次集资活动，所得资金用作建议收购一项物业以在内地开办美容师培训学校，以及拨作一般营运资金之用。

在中国金丰的首次集资活动之后及第二次集资活动之前，吴秀容及陈国桢利用以本身及他人名义开设的14个证券帐户，大量买卖中国金丰股份，而二人买卖该等股份所用的资金，大部分由姜提供。

证监会指，姜惠芬协助或纵容吴秀容及／或陈国桢营造中国金丰股份交投活跃或在行情或买卖价格方面的虚假或具误导性的表象，从而为中国金丰的集资活动带来支持及／或好处。（完）

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