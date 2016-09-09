中国金丰前行政总裁涉虚假交易研讯程序展开--香港证监会

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月9日 - 香港证监会周五称，市场失当行为审裁处就中国金丰（现称航空互联集团）(8176.HK)前行政总裁姜惠芬及相关人士展开研讯程序，因进行虚假交易。
证监会的新闻稿指出，在2009年8月至2010年3月期间，中国金丰展开了两次集资活动，所得资金用作建议收购一项物业以在内地开办美容师培训学校，以及拨作一般营运资金之用。
在中国金丰的首次集资活动之后及第二次集资活动之前，吴秀容及陈国桢利用以本身及他人名义开设的14个证券帐户，大量买卖中国金丰股份，而二人买卖该等股份所用的资金，大部分由姜提供。
证监会指，姜惠芬协助或纵容吴秀容及／或陈国桢营造中国金丰股份交投活跃或在行情或买卖价格方面的虚假或具误导性的表象，从而为中国金丰的集资活动带来支持及／或好处。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。