香港证监会称6月1日起实施改进持仓限额制度措施

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。
证监会此前决定改进股指期货及期权的持仓限额，包括引入多个超逾限额持仓量及将股票期权合约的法定持仓限额调高。
新制度下，证监会可授权持有或控制的超逾限额持仓量的上限将会由50%上调至300%，股票期权的法定持仓限额调高两倍至150,000份合约，就指数套戥（套利）活动、资产管理公司及交易所买卖基金（ETF）庄家订立新的超逾限额持仓量。
此外，鉴于市场的回应，适用于资产管理人的最低“管理资产”要求将会由1,000亿港元下调至800亿港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。