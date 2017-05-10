香港证监会谴责昌盛证券并罚款350万港元 涉及职员挪用客户资产

路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。

据新闻稿，昌盛在2014年的一次主动汇报中指该公司在一名客户因其交易帐户内的1,600股滙丰(0005.HK)股份不知所踪而作出查询后，发现交收部的一名职员挪用了客户资产。

证监会的调查发现，昌盛聘用和容许未获发牌的交收部职员，对该公司的受规管活动业务执行受规管职能，例如引荐客户开立交易帐户，并处理和接受来自客户的指令。

同时，昌盛没有实施足够的内部监控措施以确保公司能有效地分隔各运作职能，并且容许上述人员同时执行销售和交收职能，导致该名交收部职员有机会在四年期间挪用价值约800万港元、涉及24个客户帐户的客户资产。有关事件一直没有被昌盛发现，直到有客户就其不知所踪的股份作出查询为止。（完）

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