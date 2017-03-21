香港证监会决定扩大股指期货及期权持仓限额 预计6月1日起实施

路透香港3月21日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二就扩大持仓限额制度的涵盖范围发表谘询总结，并决定改进股指期货及期权的持仓限额，预计今年6月1日起实施。

新制度下，证监会可授权持有或控制的超逾限额持仓量的上限将会由50%上调至300%，股票期权的法定持仓限额调高两倍至150,000份合约，就指数套戥活动、资产管理公司及交易所买卖基金（ETF）庄家订立新的超逾限额持仓量。

证监会并称，鉴于市场的回应，适用于资产管理人的最低“管理资产”要求将会由1,000亿港元下调至800亿港元。

有关修订针对市场参与者的业务需要而作出，旨在鼓励他们更多地在香港交易所进行其衍生工具活动。

证监会计划本月底前将修订建议提交立法会进行先订立后审议的程序，待通过立法程序后，预期经修订的《合约持仓量规则》将会于6月1日生效。（完）

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