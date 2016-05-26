香港证监会公开批评中国城建集团主要股东违反收购守则

中国贫困地区脱贫后仍可享受IPO等资本市场扶持政策--报载
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透香港5月26日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，就中国城建集团（前称俊和发展）(0711.HK)主要股东--中国新维投资有限公司违反《收购守则》，予以公开批评。
证监会指，新维投资去年初以要约人身份对中国城建作出无条件强制全面收购，作价每股1.099港元，然后于7月通过一连串场内收购增持了293万股股份，作价介乎每股1.19-1.5港元，因而违反不得在要约期完结后六个月以高于要约价购买股份之规定。
因此，证监会对新维投资及其控制人魏居东、张小良、杨维之、尉立东及徐建华，予以公开批评。
现时新维持投资持有中国城建约56.3%的股份。
中国城建周四收市持平于1.26港元，过去一个月累计跌16%，一年累计跌30%。（完）
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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
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