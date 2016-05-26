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中国财经 | 2016年 5月 27日 星期五 07:26 BJT

香港证监会公开批评中国城建集团主要股东违反收购守则

路透香港5月26日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，就中国城建集团（前称俊和发展）(0711.HK)主要股东--中国新维投资有限公司违反《收购守则》，予以公开批评。

证监会指，新维投资去年初以要约人身份对中国城建作出无条件强制全面收购，作价每股1.099港元，然后于7月通过一连串场内收购增持了293万股股份，作价介乎每股1.19-1.5港元，因而违反不得在要约期完结后六个月以高于要约价购买股份之规定。

因此，证监会对新维投资及其控制人魏居东、张小良、杨维之、尉立东及徐建华，予以公开批评。

现时新维持投资持有中国城建约56.3%的股份。

中国城建周四收市持平于1.26港元，过去一个月累计跌16%，一年累计跌30%。（完）

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(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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