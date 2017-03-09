香港证监会确定自3月15日起实施经扩大淡仓申报规定

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透香港3月9日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，确定自下周三（15日）起实施经扩大淡仓申报规定。
证监会此前完成为期两个月的测试，让市场参与者作好准备。淡仓申报范围将扩至921只（截至3月3日为止）香港联交所指明可进行卖空的所有证券，并涵盖交易所买卖基金（ETF）、房地产投资信托基金和其他单位信托/互惠基金在内的集体投资计划。
指明股份的收市价如以港元以外的货币（如美元或人民币）计值，应先将其转换成港元，以厘定淡仓净值的价值。有关汇率应为于申报日由香港金融管理局所厘定的电汇买入价，并可从香港交易所网站取得。
以双币双股模式买卖的证券的港元及人民币柜台均列入指定证券名单内。为提高市场的透明度，个别柜台的淡仓净值应独立作出申报。（完）
参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。