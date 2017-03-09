香港证监会确定自3月15日起实施经扩大淡仓申报规定

路透香港3月9日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周四称，确定自下周三（15日）起实施经扩大淡仓申报规定。

证监会此前完成为期两个月的测试，让市场参与者作好准备。淡仓申报范围将扩至921只（截至3月3日为止）香港联交所指明可进行卖空的所有证券，并涵盖交易所买卖基金（ETF）、房地产投资信托基金和其他单位信托/互惠基金在内的集体投资计划。

指明股份的收市价如以港元以外的货币（如美元或人民币）计值，应先将其转换成港元，以厘定淡仓净值的价值。有关汇率应为于申报日由香港金融管理局所厘定的电汇买入价，并可从香港交易所网站取得。

以双币双股模式买卖的证券的港元及人民币柜台均列入指定证券名单内。为提高市场的透明度，个别柜台的淡仓净值应独立作出申报。（完）

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