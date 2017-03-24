新奥能源前高管获裁定不涉及中国燃气股份内幕交易--香港证监会

房地产信托业务纳入银监重点检查 或影响房产企业融资--消息
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透香港3月24日 - 香港证监会周五称，新奥能源(2688.HK)前高管获裁定没有就中国燃气(0384.HK)股份进行内幕交易。
市场失当行为审裁处今日裁定，新奥能源前执行董事、首席财务官兼公司秘书郑则锷并无于2011年就中国燃气的股份进行内幕交易。
证监会表示，正研究审裁处的报告书。
证监会此前指出，2011年12月新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)刊发要约公告提出以25%溢价收购中国燃气所有发行在外的股份，郑则锷自11月中起获悉有关要约的详情，并在11月中至12月初期间透过一个代名人户口买入中国燃气股份。该等股份在上述公告刊发后不久售出，获利约300万港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
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路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。