新奥能源前高管获裁定不涉及中国燃气股份内幕交易--香港证监会

路透香港3月24日 - 香港证监会周五称，新奥能源(2688.HK)前高管获裁定没有就中国燃气(0384.HK)股份进行内幕交易。

市场失当行为审裁处今日裁定，新奥能源前执行董事、首席财务官兼公司秘书郑则锷并无于2011年就中国燃气的股份进行内幕交易。

证监会表示，正研究审裁处的报告书。

证监会此前指出，2011年12月新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)刊发要约公告提出以25%溢价收购中国燃气所有发行在外的股份，郑则锷自11月中起获悉有关要约的详情，并在11月中至12月初期间透过一个代名人户口买入中国燃气股份。该等股份在上述公告刊发后不久售出，获利约300万港元。（完）