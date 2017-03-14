香港证监会谴责中泰证券并罚款260万港元 因未遵守打击洗钱规管

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月14日 - 香港证监会周二称，中泰国际证券（前称齐鲁国际证券）因在处理第三者存款时没有遵守打击洗钱的监管规定，对其作出谴责及处以260万港元罚款。
证监会指出，2013年1月至2014年12月期间，中泰没有就多笔由第三者存入其客户在中国工商银行（亚洲）有限公司开立的子帐户的存款，作出监察及/或进行充分和及时的查询及审查。
同时，中泰亦没有设立足够和实施适当的内部程序及监控措施，以侦测和及时申报可疑的第三者存款，并确保对其高级管理层及职员在处理第三者存款方面的职责，作出明确划分。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。