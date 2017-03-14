香港证监会谴责中泰证券并罚款260万港元 因未遵守打击洗钱规管

路透香港3月14日 - 香港证监会周二称，中泰国际证券（前称齐鲁国际证券）因在处理第三者存款时没有遵守打击洗钱的监管规定，对其作出谴责及处以260万港元罚款。

证监会指出，2013年1月至2014年12月期间，中泰没有就多笔由第三者存入其客户在中国工商银行（亚洲）有限公司开立的子帐户的存款，作出监察及/或进行充分和及时的查询及审查。

同时，中泰亦没有设立足够和实施适当的内部程序及监控措施，以侦测和及时申报可疑的第三者存款，并确保对其高级管理层及职员在处理第三者存款方面的职责，作出明确划分。（完）

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