香港证监会将打击上市公司利用过高估值进行“可疑”资产处置--CEO

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港4月27日 - 香港证监会行政总裁（CEO）欧达礼周四称，将打击上市公司利用过高估值进行“可疑”资产处置。
他在传媒午宴上称，证监会近期仔细观察创业板新股首日挂牌股价大升的情况后，计划加紧对首次公开发售（IPO）和上市公司的审查。
“我们希望解决一个长久以来和棘手的问题，就是上市公司利用不切实际的估值进行通常颇为可疑的资产处置。”他说。（完）
(编译 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。