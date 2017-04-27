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中国财经 | 2017年 4月 27日 星期四 14:08 BJT

香港证监会将打击上市公司利用过高估值进行“可疑”资产处置--CEO

路透香港4月27日 - 香港证监会行政总裁（CEO）欧达礼周四称，将打击上市公司利用过高估值进行“可疑”资产处置。

他在传媒午宴上称，证监会近期仔细观察创业板新股首日挂牌股价大升的情况后，计划加紧对首次公开发售（IPO）和上市公司的审查。

“我们希望解决一个长久以来和棘手的问题，就是上市公司利用不切实际的估值进行通常颇为可疑的资产处置。”他说。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)

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