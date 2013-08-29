港资获准在沪深粤设控股全牌照证券合资公司--CEPA补充协议

路透香港8月29日 - 香港与中央政府周四签署《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十，进一步放宽在多个服务贸易领域的市场准入条件，当中包括允许符合设立外资参股证券公司条件的港资金融机构，在上海、广东省和深圳各设立一家两地合资的全牌照证券公司，港资合并持股比例最高可达51%。

此外，在证券方面，允许港资证券公司申请合格境外机构投资者(QFII)资格时，按照集团管理的证券资产规模计算；允许符合条件的港资金融机构按照内地有关规定，在内地设立合资基金管理公司，港资持股比例可达50%以上。

同时，在新的补充协议下，香港的银行在内地的营业性机构，经批准经营港资企业人民币业务时，服务对象可包括依规定被认定为视同香港投资者的第三地投资者在内地设立的企业。

法律方面，允许香港律师事务所与广东省律师事务所以协议方式，由广东省律师事务所向香港律师事务所驻粤代表机构派驻内地律师担任内地法律顾问。

根据2012年6月签订的CEPA补充协议九，香港证券公司在合资证券投资谘询公司的持股比例上限，由原来的三分之一，进一步提高至49%，合资公司的设立地点由广东省扩大至全国各地。香港财经事务及库务局局长陈家强7月中曾表示，正争取放宽港资金融机构在深圳前海参股证券公司的持股比例，允许在前海设立两家港资持股的全牌照证券公司，其中一家港资持股比例可达到51%，另一家港资持股比例不超过49%。

《补充协议十》共有73项服务贸易开放和便利贸易投资的措施，当中包括65项服务贸易开放措施，以及八项加强两地金融合作和便利贸易投资的措施。累计至《补充协议十》，在《安排》下共有403项服务贸易开放措施。

《补充协议十》下各项服务贸易开放措施由明年1月1日起生效。

有关CEPA的详情，可浏览(www.tid.gov.hk/tc_chi/cepa/index.html) （完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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