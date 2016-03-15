优库资源有意收购新加坡大宗商品贸易商SPR RESOURCES股权

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透香港3月15日 - 主要从事大宗商品和互联网金融服务的优库资源(2112.HK)周二称，正就收购新加坡大宗商品贸易商SPR RESOURCES的股权展开谈判，此举有助公司进一步拓展大宗商品贸易。
优库资源在联交所一份声明中称，为充分发挥在大宗商品产业链的优势，该公司正与SPR RESOURCES之股东就股权并购展开谈判，而SPR RESOURCES在大宗商品贸易领域积累了一定的经验及客户。
但公司指出，尚未就潜在项目签订任何具法律约束力之合同，故此不一定会落实相关交易。
优库资源的大宗商品服务以工业类产品为主，包括铁矿、铝矿矿产资源，有色金属铜、镍、铅、锌，能源产品动力煤、LNG，石化产品PX、MEG、PTA。
该股周二收升1.01%，报2港元，市值30亿港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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