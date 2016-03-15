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国际财经 | 2016年 3月 15日 星期二 17:46 BJT

优库资源有意收购新加坡大宗商品贸易商SPR RESOURCES股权

路透香港3月15日 - 主要从事大宗商品和互联网金融服务的优库资源(2112.HK)周二称，正就收购新加坡大宗商品贸易商SPR RESOURCES的股权展开谈判，此举有助公司进一步拓展大宗商品贸易。

优库资源在联交所一份声明中称，为充分发挥在大宗商品产业链的优势，该公司正与SPR RESOURCES之股东就股权并购展开谈判，而SPR RESOURCES在大宗商品贸易领域积累了一定的经验及客户。

但公司指出，尚未就潜在项目签订任何具法律约束力之合同，故此不一定会落实相关交易。

优库资源的大宗商品服务以工业类产品为主，包括铁矿、铝矿矿产资源，有色金属铜、镍、铅、锌，能源产品动力煤、LNG，石化产品PX、MEG、PTA。

该股周二收升1.01%，报2港元，市值30亿港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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