《星岛日报》：外滩惨剧 港宜引为警惕

《信报》：得数据者得天下 两层次分析股神＂转性＂
股神毕非德在上周六举行的巴郡（Berkshire Hathaway）股东周年大会上，既就押注国际商业机器（IBM）损手「认衰」，亦为错失投资谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）的最佳时机「认蠢」，而对于苹果公司在消费市场拓展商机的超凡能力，股神则赞不绝口。
（1月2日社评）
元旦前25分钟，上海外滩发生人踩人，事件至少导致36死、47伤，和22年前香港中环兰桂坊惨剧一样，令一个城市在震撼和哀伤中进入新的一年。这宗惨剧反映出安全意识低落，不止是个人的问题，更是城市管理的问题。
世界多个都市都有大型街头倒数迎新活动，为市民和游客带来欢乐，无论雪梨、纽约、伦敦以至香港，都有极严密的人群管制安全措施，确保不会乐极生悲。上海发生了惨剧后，内地已经有评论认为应该效法香港。
上海外滩观景台面积和长度远超尖沙嘴，就算当局为容纳人群不作全面封锁，至少亦要实施人流管制，分流上落人群，广作宣传，提高群众的避险意识，并且调派足够的警力在现场维持秩序，以及万一有意外时作出应变。
上海作为全国管理最先进的城市，仍然发生这样的惨剧，进一步提醒国人不要看到宏伟漂亮的硬件建设就头脑发热，在管理软件上更需现代化。香港在城市管理的软件上胜于上海，但是切勿就此自满，更应珍惜和警惕。
今年聚集在维港两岸倒数迎新的人数跌破30万，是四年来最低，部分市民可能是担心示威活动可能引起混乱而却步，尤幸最后没有不愉快事件发生。上海外滩的惨剧，提醒港人无论有何诉求，都要尽量避免在大型群众庆祝活动中引起混乱，当局则要在人群控制措施方面精益求精，保护市民和游客安全和城市形象。(A04)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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股神毕非德在上周六举行的巴郡（Berkshire Hathaway）股东周年大会上，既就押注国际商业机器（IBM）损手「认衰」，亦为错失投资谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）的最佳时机「认蠢」，而对于苹果公司在消费市场拓展商机的超凡能力，股神则赞不绝口。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月11日出版的当期「老谢开讲」专栏)一年一度的波克夏股东大会，永远是全球投资界朝圣的焦点，大家都想听听股神巴菲特在新的年度有什么新的投资观点。
路透北京5月10日 - 德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。