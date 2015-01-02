《星岛日报》：外滩惨剧 港宜引为警惕

（1月2日社评）

元旦前25分钟，上海外滩发生人踩人，事件至少导致36死、47伤，和22年前香港中环兰桂坊惨剧一样，令一个城市在震撼和哀伤中进入新的一年。这宗惨剧反映出安全意识低落，不止是个人的问题，更是城市管理的问题。

世界多个都市都有大型街头倒数迎新活动，为市民和游客带来欢乐，无论雪梨、纽约、伦敦以至香港，都有极严密的人群管制安全措施，确保不会乐极生悲。上海发生了惨剧后，内地已经有评论认为应该效法香港。

上海外滩观景台面积和长度远超尖沙嘴，就算当局为容纳人群不作全面封锁，至少亦要实施人流管制，分流上落人群，广作宣传，提高群众的避险意识，并且调派足够的警力在现场维持秩序，以及万一有意外时作出应变。

上海作为全国管理最先进的城市，仍然发生这样的惨剧，进一步提醒国人不要看到宏伟漂亮的硬件建设就头脑发热，在管理软件上更需现代化。香港在城市管理的软件上胜于上海，但是切勿就此自满，更应珍惜和警惕。

今年聚集在维港两岸倒数迎新的人数跌破30万，是四年来最低，部分市民可能是担心示威活动可能引起混乱而却步，尤幸最后没有不愉快事件发生。上海外滩的惨剧，提醒港人无论有何诉求，都要尽量避免在大型群众庆祝活动中引起混乱，当局则要在人群控制措施方面精益求精，保护市民和游客安全和城市形象。(A04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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