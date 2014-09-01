港交所完成沪港通首轮市场演习 测试范围涵盖结算及交收

路透香港9月1日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）(0388.HK)称，已完成沪港通首轮市场演习，这次测试范围包括相关的结算及交收程式。

港交所周日的声明称，于周六、日举行的首轮市场演习顺利完成，合共97名交易所参与者（占市场总成交量约80%）及108名中央结算及交收系统参与者参与。

这次测试所检视的范围，包括香港及上海两地市场间的北向及南向交易，以及相关的结算及交收程式。周六其中一项测试为模拟北向交易其中一只股票的境外持股量合计达到28%，因此不再接纳该股票的买盘，直至有关持股量跌至低于26%。

周日其中一项测试的模拟场景为北向交易每日投资额度耗尽，致余下交易时段不再接纳进一步买盘。

港交所将于下周末（13日）举行的第二轮市场演习，目的是让参与者可透过测试及演习检视本身是否准备就绪，可于沪港通推出时即参与其中。

港交所表示，会在是次市场演习后对所有测试结果进行详细的分析，并采取适当的跟进行动。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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