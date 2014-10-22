联交所称将在＂沪港通＂推出前进行测试 市场参与者先完成登记

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港10月22日 - 香港交易及结算所(0388.HK)旗下联交所发出通告称，将在＂沪港通＂推出前的周末举行一系统准备测试，以确保交易所的系统及交易所参与者的系统应用至作业环境时情况满意；至于测试的确实日期会于公布沪港通推出日期后确定。
联交所表示，已完成9月市场演习并欲成为沪港通推出时的第一批参与之交易所参与者，须递交使用＂沪港股票市场交易互联互通机制＂承诺书、缴付20万元人民币予香港中央结算有限公司，作为最低内地证券结算保证金、以及提交交易所参与者的交易设施确认文件等，以完成登记手续。
市场原先预期＂沪港通＂将于本月内推行，而此前港交所行政总裁李小加曾表示会在＂通车＂前两周公布开通日期，但在上周五中国证监会的新闻例会上并没提到＂沪港通＂推出日期。而香港财政司司长曾俊华日前表示，香港对＂沪港通＂早已准备就绪，目前只待有关方面决定；并指＂沪港通＂的推行与香港现时仍在进行中的占领运动并无关系。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。