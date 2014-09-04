沪港两地交易所及结算所签订沪港通协议

路透香港9月4日 - 港交所(0388.HK)周四宣布，旗下联交所及香港结算已跟上海证券交易所及中国结算就建立沪港通订立协议，让一方市场的投资者可以买卖在对方市场上市的合资格股票。

根据四方协议，联交所与上交所同意为各自市场的投资者提供订单路由安排及相关技术基础设施，让双方买卖在对方市场上市的股票。此外，香港结算及中国结算同意为中国及香港的投资者提供交易清算及交收安排。上交所及联交所同意根据公平对等原则，平均分享因沪港通以交易费用方式产生的收入，中国结算及香港结算同意根据相同原则平均分享因沪港结算通以结算费用方式产生的收入。

＂今天签订的协议是建立沪港通的又一重要里程。自4月刊发联合公告至今，进展可喜，我们有坚定信心能如期达到目标。＂港交所主席周松岗在新闻稿中称。

中国结算董事长周明指出，协议的签署，表明沪港通项目已全面驶入快车道。经中国证监会批准，中国结算已启动在香港设立全资子公司的筹备工作，该子公司将主要服务沪港通业务，确保沪港通业务安全高效运转。

四方协议中所涉及各项安排，包括实现交易通和结算通的详细条文，都需经监管机构的批准。有关方面计划在满足所有相关条件后--包括沪港通的交易及结算规则获批准、市场参与方完成系统开发及调整、投资者教育工作充分开展等--正式推出沪港通。

沪港通计划今年4月公布，当时两地证监会表示预计需六个月准备时间，市场估计沪港通可望于10月份正式＂通车＂。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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