（修正）香港在国际金融中心指数排名中升至第三 上海仍列第六

(修正：补齐国际金融中心指数全称)

路透上海9月10日 - 美国标普道琼斯指数公司等编制的2013新华-道琼斯国际金融中心指数报告周二发布，纽约和伦敦继续名列前两位，香港首次超越东京成为第三位，上海则连续三年稳定在第六位。

此次指数编制，仍以全球45个主要城市作为国际金融中心的发展情况进行剖析。在今年指数排名中，东京和新加坡分别名列第四和第五位，巴黎、法兰克福、芝加哥和悉尼则占据第七至第十位。

总体而言，2013年排名位差与去年相差不大，不过除排名前十位以外，欧洲地区金融中心位次整体有所下降，亚太和北美金融中心位次有所提升，特别是金砖国家金融中心上升幅度较大。

报告分析称，国际金融中心位次的变动符合过去一年全球经济金融格局发展特征。即北美经济复苏迹象较为明显，而欧洲受债务危机影响尚未走出低谷，因此传统欧洲中小金融中心城市表现出一定程度的低迷态势。

香港今年得以超过东京，排名提前一位，主要是在成长发展这个二级指标上得分较多，香港在该指标排名由去年的第四位跃升至第二。而上海在成长发展指标上已连续四年排名第一，北京和深圳亦在该指标上跻身前十位。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。