沪港通将引发汇率风险与对冲需求--招行

路透香港4月29日 -中国招商银行周二发布报告认为，由于计价货币不同，沪港通必须面对人民币和港元之间汇率转换的问题，个人与机构投资者都将不得不承受汇率风险，目前的避险产品难以满足避险需求，急需金融创新的支持。

招行总行金融市场部高级分析师刘东亮在报告中并称，沪港通如果引发大额结售汇，将对外汇市场和港元汇率带来挑战；但不论未来金融创新是否能够提供更多产品，个人投资者在跨境投资中的占比都将呈现萎缩趋势。

报告认为，目前虽然沪港通的货币兑换模式尚未有明确细则出台，但根据内地与香港间的现状，及国际惯例，推测届时将有双边薄记和市场换汇两种模式可供选择。

在双边薄记模式下，由于人民银行与香港金管局签订有货币互换协议，理论上投资者可以不发生货币兑换行为，两地的结算公司在互换规模额度内进行账面薄记，完成币种转换。这种做法免去了结售汇环节，结算公司和证券公司都免于承担汇率风险；但汇率风险完全由投资者一方来承担。

而在市场换汇模式下，投资者、证券公司或结算公司均需承担汇率风险，但自由度较大。（报告没有考虑投资者直接换汇的模式，因为这将突破个人每年换汇额度5万美元等值外币的政策限制）

报告亦表示，汇率风险一定会激发出强烈的对冲避险需求，但目前尚缺乏有效工具。最常用的外汇远期、外汇期权，目前仍受到诸多政策限制，非贸易背景的普通投资者无法获得相关产品，假如政策底线不允许被突破的话，那么可以考虑设立外汇期货等新的避险工具和市场。

但个人投资者在金融知识和工具运用上具有天然的劣势，因此即使推出相关避险产品，也未必会激发个人投资者的避险热情。

而大额结售汇会对市场汇率的冲击，沪港两地股市的波动总是存在差异，这种市场间的差异将导致资金流向的不平衡，资金会从表现较差的市场流向表现较好的市场。

“极端市况下，需要完成币种转换的资金理论上可高达235亿元人民币，约合37.6亿美元，这几乎相当于目前人民币/港币即期汇率每月的交易规模，将在极短时间内形成单边市，甚至会对港币的联系汇率制度带来挑战。”报告发出警示。

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%。（完）

(发稿 赵红梅; 审校 曾祥进)

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