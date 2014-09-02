财经洞察：沪港通启动在即 是否征收资本利得税仍不明朗

作者 林琦

路透上海9月2日 - 自11年前启动合格境外机构投资者（QFII）及三年前推出人民币合格境外机构投资者（RQFII）以来，资本利得税一直是悬在外资机构头上的达摩克利斯之剑。现在，沪港通启动在即，而是否征收资本利得税估计短期内仍难有说法。

其长期悬而未决的原因，一方面是对平衡不同类型投资者利益的考虑，例如国内与海外投资者区别对待问题；另外一方面则是，在中国与海外各国及地区签订的双边税收协定中，对于类似股票交易的税收都有不同安排，某些情况下中国并无直接征税权。

若沪港通按计划在10月推出，那么在短短一两个月内要完成资本利得税相关规则的制定，包括出台征求意见稿、国务院批准以及最终公布实施，且该规则不能违反中国与海外国家和地区签订的双边税收安排，似乎是一件不太可能完成的任务。

中国国家税务总局1994年曾宣布，对股票转让所得暂免征个人所得税，之后国税总局方面一直表示，对开征资本利得税没有明确时间表。期间虽然学术界不断有讨论开征利得税的得失，但国内资本市场一向是“谈税色变”，视资本利得税为一个大利空。

而对于QFII等海外机构的资本利得收益是否征税，自2003年以来监管层一直没有明确说法。税收制度的不确定，一直是QFII投资者的忧虑之一，亦将是沪港通机制下海外投资者入市的主要顾虑之一，目前相当多QFII机构和RQFII管理人都按业内默认的10%比例来预提资本利得税。

因此，若中国监管部门能在沪港通启动之前对相关税收制度做出一些说明，将助于沪港通的顺利启动。

无论是QFII、RQFII还是将来的沪港通投资者，在中国境内主要通过三种途径获得收益，即股息红利或债券利息、从托管银行获得的利息、以及买卖A股获得资本利得收益。目前中国已明确QFII类机构的资本利得免征营业税，来源于大陆的股息、红利和利息应按企业所得税规定征收企业所得税。

今年以来，华夏基金、南方基金和易方达等国内大型基金公司的香港子公司纷纷宣布，按他们及税务咨询机构对香港税收制度的理解，将不再就他们管理的RQFII基金的资本利得税预提拨备。这或许可为投资者把握中国资本利得税的未来方向提供一些参考。

以华夏基金香港公司为例，其旗下RQFII产品--沪深300指数ETF和中国A80指数ETF先后决定不再预提资本利得税拨备。公司的解释是华夏香港已取得香港纳税居民身份，应适用内地与香港的避免双重征税的相关安排。

在该项安排下，若香港纳税居民前12个月持有中国公司25%股份以上或是持有的中国公司一半以上资产由中国的不动产组成（土地富有公司），其资本转让收益才在中国征税。所以，华夏香港认为除了符合土地富有公司特征的中国公司外，转让其余中国公司之外的资本收益将获得预扣税豁免。

当然，业界不少人士对于这些基金公司的决定有“相当大胆”的评价。华夏基金亦坦承风险，一旦中国税务机关开始就资本收益征收预扣税，既使华夏方面认为其应符合税收宽免的资格，但中国税务机关仍可能最终会有不同意见。

其实，类似的双边税收安排还包括中国与新加坡、中国与韩国等。例如中新两国2010年约定，新加坡居民持有中国公司25%股权以上或是转让符合土地富有公司特征的中国公司股份，中国才有权就转让股份的收益征收所得税。而中韩两国约定，在股票交易方面，只有转让符合土地富有公司特征的中国公司股份，中国才有权征收所得税。

中国已与逾100家国家和地区签定避免双重征税的征收协定，条款并非全部相同。因此此前就有税务界人士建议，未来应由QFII机构按其适用的双边协定申请适用的资本利得税率。

中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完）

(审校 曾祥进)

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