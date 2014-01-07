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娱乐体育 | 2014年 1月 7日 星期二 09:40 BJT

“娱乐之王”邵逸夫离世 享年107岁--报道

路透香港1月7日 -香港多家媒体周二报导，电视广播(0511.HK)荣誉主席、“娱乐之王”邵逸夫今晨离世，享年107岁。

媒体报导，1907年出生的邵逸夫是在家中去世。

邵逸夫为电视广播（TVB）创办人之一，TVB为香港首间商业无线电视台，也是全球主要华语商业电视台。他并于1958年创立邵氏电影公司，拍摄逾千部华语电影，席卷当时香港、台湾以及星马地区电影市场。

本地时间上午9:31时，电视广播下跌1.58%，报49.8港元，过去一个月来升3.96%；大盘恒生指数.HSI微跌0.17%。（完）

(记者 李珊珊; 审校 毕晓雯)

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