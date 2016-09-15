现为香港H股减仓时机 未来一至二季资金或撤出新兴市场--瑞银

路透香港9月15日 - 投行瑞银周四称，现为香港H股减仓时机，因经过近期升市后估值已接近五年高位，而未来一至两季在美国加息阴霾下，环球资金可能会撤出新兴市场。

瑞银H股策略分析师陆文杰在其评论中称，中国国内投资者南下投资港股将是H股未来二至三年升市主要动力，不过现时基于MSCI中国指数的H股预测市盈率已达12.2倍，接近五年交易区间10-12.5倍的高端，未来一至二季面临较大的下行风险，因随着美联储加息讨论更为鹰派，环球投资者可能会撤出于新兴市场追逐收益的交易/利差交易。

“以中资银行为主的H股收益股估值不再吸引，”他说，“鉴于A、H股价差收窄、在岸无风险收益率反弹以及未来派息的不确定性。”

尽管如此，陆文杰指出，决策层可能会鼓励境外投资在未来数季保持适度步伐，以遏制国内资产泡沫，主要针对房地产市场过热。

据瑞银的测算，现时国内投资者经港股通的南下投资占香港股市交易金额比重10-11%，若计入QDII（合格境内机构投资者）及其他非官方渠道，估计最近数周国内投资者的占比达16-18%，由年初至今的占比约为12%。

该行预期，2017年将有1,600亿元人民币资金南下投资港股，这个金额在往后数年会进一步增加，而其中超过一半资金来自保险公司，互惠基金（公募基金）和对冲基金/高净值个人投资者的占比分别为10%及30%。

同时，今年首八个月内地新成立的25只沪港通公募基金规模大约180亿元，按瑞银的计算，至少还有13只基金正在筹备之中。该行预期，国内投资者占港股交易的比重将会大幅提升，到2018/19年约达25%，2014/15年则为9%。（完）