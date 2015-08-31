蔻驰将关闭香港中环店 因内地游客数量下降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Clare Baldwin/Adelaide Hui
路透香港8月28日 - 蔻驰（Coach） 下周将关闭香港三家旗舰店中的中环店，因受内地游客数量下降冲击。
租金、人力成本高企以及销售放缓对香港零售业构成冲击。
蔻驰表示，中环旗舰店将于8月31日关闭，但公司仍致力于香港和内地市场。
本月早些时候，蔻驰称2015财年内地销售同比增长9%至5.95亿美元，但香港和澳门销售增长放缓。
“中国的销售增长完全靠内地，香港和澳门的销售继续下滑，因内地游客数量减少，”蔻驰首席执行官Victor Luis 8月4日在电话会议中指出。
蔻驰称，本财年中国销售增长料放缓至5%左右。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”