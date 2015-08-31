蔻驰将关闭香港中环店 因内地游客数量下降

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Clare Baldwin/Adelaide Hui

路透香港8月28日 - 蔻驰（Coach） 下周将关闭香港三家旗舰店中的中环店，因受内地游客数量下降冲击。

租金、人力成本高企以及销售放缓对香港零售业构成冲击。

蔻驰表示，中环旗舰店将于8月31日关闭，但公司仍致力于香港和内地市场。

本月早些时候，蔻驰称2015财年内地销售同比增长9%至5.95亿美元，但香港和澳门销售增长放缓。

“中国的销售增长完全靠内地，香港和澳门的销售继续下滑，因内地游客数量减少，”蔻驰首席执行官Victor Luis 8月4日在电话会议中指出。

蔻驰称，本财年中国销售增长料放缓至5%左右。（完）