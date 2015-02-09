《信报》：水货人潮如洪水 急辟购物区疏导

（2月9日社评）

不久前有人不满水货客严重影响居民生活，竟然响应网上一个群组的纵火呼吁，企图烧毁水货货仓，幸好警方及时制止，在3名形迹可疑的青年身上检获火石火柴，立即将之拘捕。

此外，上水一间水货店亦发生纵火案，警方正在缉捕在逃的狂徒。

大量水货客每日穿梭于大街小巷，尤其是接近边境口岸的新界西北地区如上水和屯门，确是带来相当的滋扰，可是不满水货客的情绪一旦演变成非理性的举动，同样惹人反感。

普通的内地游客购物，问题还不算太大，极其量是一人一两个拖箧罢了，最令人头痛的是一日之内多次来回的水货客，蚂蚁搬家似的密集往返，影响所及是交通难以负荷，路面又有阻塞之虞，间接把舖租推高，不以水货客为目标顾客的小商店难以生存。

为了纾缓与此相关的种种压力，政府不能再慢条斯理、袖手旁观，必须及早收紧“一签多行”政策，阻止水货客继续毫无节制地自出自入。与此同时，曾经有不少人提议在边境禁区之内开辟大型购物区，专门接待来港购物的内地旅客，这亦不失为一个分流人潮之法。若然此举可以把水货客尽量留在落马洲一带，减少前往港九新界各区疯狂入货，相信很多人乐观其事，当局也不妨协力促成。

香港当然有示威自由，但提出任何反对意见皆不应超越理性范围，大闹商场固然不可取，要是仇恨掩盖理智，纵火更是罪不可恕。人流如水，人流失控恰似洪水泛滥，防范洪灾不外乎两道板斧，一是堵塞，二是泄洪，尤以泄洪胜于堵塞，禁区之内或边境附近辟设大型购物区符合泄洪原则，疏导水货客可望减少滋扰。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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