香港可在发债、融资等范畴 把握＂一带一路＂机遇--恒生

路透香港4月23日 - 香港恒生银行(0011.HK)最新发表的报告指，香港可在数个范畴发挥优势，把握内地＂一带一路＂带来的机遇，包括发行基建收入债券、为工程项目提供融资、作为举行双边会议及进行合约条款谈判地点，及物流及海运服务等方面。

恒生银行最新一期《香港经济月报》称，基础设施互联互通相信只是建立欧亚经济带的第一步，中方领导今后很可能以＂一带一路＂为基础，实现中资企业＂走出去＂的策略。

报告指出，近月资产价格上扬，反映市场普遍认同＂一带一路＂计划前景可期。考虑到基建项目存在投资回报期长、前期投资额高的特点，倘任何一方对其他参与者能否完成各自责任存疑，＂一带一路＂计划恐难竟全功。但目前看来＂一带一路＂计划符合多方利益，故很可能成为指导内地经济长远发展的重要方针。

至于香港能在＂一带一路＂计划中扮演什么角色，报告指出，一般意见认为香港应该尽早行动，把握先发者优势。但先发者并不必然享有优势，策略重点始终在于先发者能否找到与自身优势匹配的市场。考虑到区内独特的经济条件以及基建投资的特点，报告认为香港在数个范畴，把握＂一带一路＂带来的机遇。

根据亚洲开发银行(Asian Development Bank)推算，在2010年至2020年间，新兴亚洲国家基建项目涉及的资金需求每年高达逾8,000亿美元。即使内地政府已经斥资巨款单独及联合创立不同金融机构，支持区内基建项目融资，但其估算，资金缺口仍然相当庞大。剩余的资金需求只能由私人资金填补。

在这方面，香港可扮演重要角色，释放资金供应。透过风险共担，风险对冲及风险分散，香港的金融市场可协助投资者形成对项目风险的判断。过往历史显示，债券持有人获偿次序一般先于股票持有人。因此，市场可能对基建收入债券(infrastructure revenue bonds)较感兴趣。而香港作为主要离岸人民币债券发行中心，在协助发行人民币基建收入债券上可发挥重要作用。

此外，除了提供交易平台外，香港能否再进一步直接为工程项目提供融资也值得硏究。去年在资产管理规模介乎10亿美元至90亿美元的主权财富基金当中，超过五成均有涉足基建项目。香港目前公共财政状况稳健，应具能力支持区内的基建项目。而基建项目有望带来稳定回报，且能有效对冲通胀风险，近期宣布成立的＂未来基金＂或可考虑作相关投资。

报告又指，香港拥有达到国际水平的金融专才，且在创造多元化金融产品具丰富经验，相信有能力为中资企业作海外融资提供优质服务。此外，在基建合约谘询方面，香港拥有众多熟识国际事务的法律人才，为举行双边会议及进行合约条款谈判的合适地点。

另外，＂一带一路＂计划也为香港物流业缔造若干机遇。过往，中资基建承建商大多依赖内部运输系统以满足物流需求。但近年基建承建商更倾向为其海外建设项目寻求第三方的项目物流服务。香港在物流及海运业上的领先地位，应可带来独特优势，把握有关机遇。与此同时，随着＂一带一路＂计划的推展及深化，香港港口设备升级及扩充应可强化既有优势，确保港口设备的质量能配合发展形势需要，亦应予以重视。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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