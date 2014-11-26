《星岛日报》：香港不容乱下去 双学应宣布退场

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（11月26日社评）
警方昨日协助法庭执达吏在旺角亚皆老街开路，在驱散堵路群众的过程中，出现意料之内的冲突场面。预计今天的弥敦道开路，以及日后的金钟清场，都会重演昨日的场面。
事到如今，学生组织应该拿出道德勇气，清楚宣布撤离占领区，终止运动，以示对社会及和平追随者有所承担，也避免香港陷入无休止的纷乱。
现时再已没有任何具说服力的理由，来支持占领运动持续下去。行动以未来特首普选要有公民提名为目标，现成功机会已确定是零，对社会民生和法治的破坏却与日俱增，民意压倒性要求结束行动，法庭禁令亦接踵而来。
学生领袖选择留守现场待警方拘捕，对学生领袖来说，自己宣布退场自首并不光采，由警方清场，他们就可以「慷慨就义」做英雄。
这种「光荣落幕」的必须条件，是和平清场，但机会非常渺茫。昨日的旺角冲突和早前的冲击立法会大楼，一脉相承，都是混杂在示威群众中的激进组织和网民，蓄意制造冲突和宣泄。
激进分子由旺角移师到金钟，势必抢夺金钟主导权。学生领袖如果让激进分子牵着鼻子走，只懂把矛头指向警方武力清场，将抗争行动升级，脱离群众，他们头上的光环只会加速失色，甚至被视为与民为敌。
为免对社会带来更大的混乱和损害，为了对追随学生的安全负责，学生领袖应该尽速宣布，从旺角、铜锣湾和金钟全面撤退，否则，他们最终将成为「历史罪人」。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。