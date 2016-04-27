香港中小企营商指数连跌三季再创新低 企业或冻结人手--调查

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月27日 - 香港生产力促进局周三公布的调查显示，今年第二季的中小企业综合营商指数连续三季下跌，按季下跌2.4点至40.4，续刷新指数创立以来新低。企业招聘意向首次跌穿50分界线，反映中小企今季或会冻结人手。
此外，近两成受访企业更表示，若经济持续低迷，可能在一年内结业。
今天公布的＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，综合营商指数由五个分项组成，是次所有分项指数全线下跌，其中＂营业状况＂的跌幅最为显着，按季跌5.3报35.0；＂招聘意向＂报49.4更首次跌穿50分界线，反映中小企今季或会冻结人手。＂投资意向＂、＂盈利表现＂及＂环球经济＂则分别报47.7、33.9及23.2。
＂今次调查结果的数据持续疲弱，反映外围宏观经济和金融市场不明朗，仍然对本地中小企带来一定的影响。＂渣打香港高级经济师刘健恒表示。
他指出，招聘意向首次跌穿50分界线，显示市场弥漫的挑战和不确定性已削弱中小企的长期信心。尤幸中国经济和人民币自3月以来渐趋稳定，而市场对美国联储局加息的预期也在减退，两者都利好市场的短期气氛。
＂尽管如此，香港中小企仍需要更多持续改善的数据和市场情况回稳的支持，才会感到业务前景好转。换言之，我们还需要最少一至两季的数据才能肯定中小企指数已经见底。＂刘健恒称。
是次调查亦探讨经济不景对企业的影响。与一年前相比，65%受访中小企表示利润下降，平均跌幅为18%。约67%受访者预期经济将于两年内改善，23%则认为经济不景情况将持续两年以上。若经济不景情况持续，近两成公司于一年内将面临结业危机，当中5%更表示或于三个月内结业。至于外部援助的效用方面，最多受访企业(28%)认为政府资助计划对生意有帮助，其次为银行放宽融资审批(13%)。
行业方面，三大行业分类指数继续低于50，其中制造业(39.8)和进出口贸易及批发业分类指数(34.5)为调查展开以来首次跌穿40，反映行业未见复苏迹象。而进出口及批发业受累于美元强势及环球局势不稳，看淡本季前景，行业指数大幅下跌7.1。零售业分类指数未能延续上季的升势，微跌0.7至42.0，业界对前景仍未感乐观。
是次调查于今年3月下旬至4月上旬进行，生产力局成功访问了806家本港中小企。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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