香港中小企营商指数连跌三季再创新低 企业或冻结人手--调查

路透香港4月27日 - 香港生产力促进局周三公布的调查显示，今年第二季的中小企业综合营商指数连续三季下跌，按季下跌2.4点至40.4，续刷新指数创立以来新低。企业招聘意向首次跌穿50分界线，反映中小企今季或会冻结人手。

此外，近两成受访企业更表示，若经济持续低迷，可能在一年内结业。

今天公布的＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，综合营商指数由五个分项组成，是次所有分项指数全线下跌，其中＂营业状况＂的跌幅最为显着，按季跌5.3报35.0；＂招聘意向＂报49.4更首次跌穿50分界线，反映中小企今季或会冻结人手。＂投资意向＂、＂盈利表现＂及＂环球经济＂则分别报47.7、33.9及23.2。

＂今次调查结果的数据持续疲弱，反映外围宏观经济和金融市场不明朗，仍然对本地中小企带来一定的影响。＂渣打香港高级经济师刘健恒表示。

他指出，招聘意向首次跌穿50分界线，显示市场弥漫的挑战和不确定性已削弱中小企的长期信心。尤幸中国经济和人民币自3月以来渐趋稳定，而市场对美国联储局加息的预期也在减退，两者都利好市场的短期气氛。

＂尽管如此，香港中小企仍需要更多持续改善的数据和市场情况回稳的支持，才会感到业务前景好转。换言之，我们还需要最少一至两季的数据才能肯定中小企指数已经见底。＂刘健恒称。

是次调查亦探讨经济不景对企业的影响。与一年前相比，65%受访中小企表示利润下降，平均跌幅为18%。约67%受访者预期经济将于两年内改善，23%则认为经济不景情况将持续两年以上。若经济不景情况持续，近两成公司于一年内将面临结业危机，当中5%更表示或于三个月内结业。至于外部援助的效用方面，最多受访企业(28%)认为政府资助计划对生意有帮助，其次为银行放宽融资审批(13%)。

行业方面，三大行业分类指数继续低于50，其中制造业(39.8)和进出口贸易及批发业分类指数(34.5)为调查展开以来首次跌穿40，反映行业未见复苏迹象。而进出口及批发业受累于美元强势及环球局势不稳，看淡本季前景，行业指数大幅下跌7.1。零售业分类指数未能延续上季的升势，微跌0.7至42.0，业界对前景仍未感乐观。

是次调查于今年3月下旬至4月上旬进行，生产力局成功访问了806家本港中小企。（完）