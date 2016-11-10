香港中小企营商指数连续两季回升 结业危机稍为纾缓--调查

路透香港11月10日 - 香港生产力促进局周四公布的调查显示，今年第四季的中小企业综合营商指数连续第二个季度回升，按季升1.4点至42.5，显示中小企的整体营商信心缓步重建，且企业对公司的前景展望较半年前有所改善，结业危机稍为纾缓。

渣打香港高级经济师刘健恒表示，预计全球增长步伐依然疲弱，特别是已发展国家，惟好消息是中国牵头的亚洲经济表现将继续略胜一筹。主要中央银行持续的低利率政策，也意味着市场情绪将继续向好，尤其对新兴市场而言。

＂加上中国经济进一步稳固及美国联储局加息忧虑减退，均会对本地的零售支出和投资带来长远的支持，预期2016年已是香港经济周期的谷底。＂刘健恒说。

今天公布的＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，综合营商指数由五个分项组成，其中只有＂招聘意向＂稍微下跌，但仍守住50的分界线，报50.3，亦是各分项中唯一高于50的指数。

其余四分项：＂投资意向＂（46.4）、＂营业状况＂（41.1）、＂盈利表现＂（38.3）及＂环球经济＂（24.6）均录得上升。其中＂环球经济＂虽大幅回升8.6，但这个分项与50的分界线仍有距离，反映中小企对前景仍有担忧。

行业方面，三大行业分类指数继续低于50。制造业（40.3）和零售业分类指数（40.5）分别回升2.5及2.2，重上40，主要是受惠于圣诞消费旺季带动业界对＂营业状况＂的信心回升，加上暂时消化＂环球经济＂的不明朗因素。进出口及批发业分类指数则未能维持上季升势，报36.7（较上季低1.0），＂招聘意向＂及＂投资意向＂更是有纪录以来新低。

本次的调查再度探讨本港中小企对当前市场经济变化及结业危机的看法。73%受访者认同现时香港经济不景，当中14%受访者表示，若经济不景情况持续，公司一年内将面临结业危机；相较半年前的调查结果，有明显改善。当时90%受访者认为香港经济不景，当中近两成企业表示一年内恐会结业。

是次调查于9月中旬至10月上旬进行，生产力促进局成功访问了867家本港中小企。（完）