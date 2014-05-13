《信报》：南海变局东盟不安 峰会宣言软中带硬

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
(5月13日社评)
在缅甸首都内比都举行的东盟峰会两日会议结束。首天外长会议后发表声明，对南海局势「严重关切」，翌日东盟领导人会议后发表《内比都宣言》，除了强调东盟加强团结外，同时呼吁以和平手段，并按普遍认可的国际法解决纷争。《宣言》虽然没有点名中国，但在东盟正式文件评论南海局势，实属罕见，反映当前南海形势确实处于脆弱和不确定的新变局之中。
《宣言》前天发表，中国与越南船只，昨天即在西沙群岛附近海域再互以水炮攻击。而菲律宾政府昨天也决定起诉九名中国渔民，事态发展将进一步考验中菲关系。由于越南迄今还没有和美国缔结正式军事联防协议，与日本和菲律宾不同，中国与越南的纷争，同样也可以藉此来试探美国对中国在南海争端中的战略反应和底线。
在美国强化亚太战略再平衡、日本激烈抗拒中国在东亚崛起所引发的权力转移下，南海争端已变成中美日三国的博弈工具；也益增小国乘机争夺海洋资源之心，令形势变化更波谲云诡。
今次东盟峰会的《宣言》，基本上保持不直接介入主权声索国纷争的原则，与其说是中国经济外交的胜利，倒不如说是东盟十国在政治和经济实力上的显着差异，利益迥异，限制了在南海问题上对中国有一致立场。
长期来看，中国必须通过国内经济结构调整和转型，成为地域消费中心，为东盟的经济发展提供持续的推动力，才能激活「海上丝绸之路」的战略棋局。今次东盟的峰会宣言，罕见地评论南海局势，流露了东盟对中国近期强硬外交路线的不安。疑虑的讯号，将考验中国周边外交的战略布局。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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