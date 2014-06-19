香港证监会建议豁免上交所和中国结算在沪港通之下的披露责任

路透香港6月18日 - 香港证监会周三建议修订披露责任的豁免条文，为沪港通机制扫除障碍。

上海与香港股票市场交易互联互通机制试点--沪港通最快可望于10月试行，合资格的内地投资者将透过上海证券交易所在香港设立的证券交易服务公司向联交所传送买卖盘。此外，中国证券登记结算有限责任公司将为内地投资者提供联交所上市证券的结算、交收、保管及代名人服务。

在现行条例之下，证券交易服务公司及中国结算如持有联交所上市法团至少5%的权益，便须各自履行现时在《证券及期货条例》第XV部下的披露责任，因此，证监会今天就修订《豁免上市法团使其不受〈证券及期货条例〉第XV部（披露权益）规限的指引》（该指引）的建议，展开为期一个月的谘询 。

有关修订将在该指引下新增两类豁免情况，以涵盖香港联合交易所有限公司（联交所）参与者及本身是结算所的认可结算所结算参与者。

证监会行政总裁欧达礼表示，“因参与沪港通的市场人士与目前已获豁免履行《证券及期货条例》第XV部规定的披露责任的市场人士的角色相似，证监会有必要修订该指引以为他们提供公平竞争的环境。”（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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