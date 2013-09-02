港交所CEO称H股上市来源仍丰富

路透香港9月2日 - 香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加周一发表个人网志指出，虽然迄今已有许多大型国企已在香港上市，但他对H股这股“甘泉”保持乐观，并相信H股公司尚有总值数以万亿元的未流通股份，将来会逐步上市交易流通，届时香港股票市场的规模及流通量都会大幅提升。

今年是首批内地H股上市的20年，多家大型国企已经在港上市，因而令人担心H股的来源终会乾涸。但李小加则保持乐观，因中国证监会不久前放宽了内地公司来港上市的审批条件，加上B股转H股的成功个案，H股公司的上市来源依然十分丰富。

此外，他指出目前H股公司的大部分股份均由政府部门持有，并不在市场流通，假如未来H股公司上市股份全流通，将大大推动市场的繁荣。

此前中集集团已成功由B股转H股(2039.HK)(000039.SZ)，目前中国房地产龙头--万科(000002.SZ)200002.SZ亦在申请B转H的过程中。

李小加并指出，除了H股机制带来的增长机遇外，内地经济面向国际市场开放并与全球接轨，内地对资本市场及金融业开放的需求与日俱增。由于“一国两制”，香港在金融市场、体制和与国际市场的互通等方面仍然保持着一定的优势；香港对中国内地来说仍具有十分独特的价值。

此外，李小加认为，香港未来的角色不再局限于为内地发行人提供国际资本，更具现实意义的是为内地投资者提供机会，接触国际发行人及国际金融产品；同时也为国际投资者提供渠道，投资内地上市公司及金融产品。

李小加相信，香港能与时俱进，准备好所需的基础设施、制度和人才去迎接这个转折。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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