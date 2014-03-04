港交所加快人民币业务发展 下月增设人民币期货夜市

* 加快人民币业务发展，下月增设人民币期货夜市

* 为中港股票市场互联互通作好准备

* 商品业务落地香港

* 将就引入收市竞价和涨跌停板机制进行谘询

路透香港3月4日 -港交所(0388.HK)行政总裁李小加周二称，公司今年将加快人民币业务发展，其中包括下月初增设人民币期货夜市。

港交所正在致力建立跨资产类别的交易及服务平台，目标由股票伸延至商品和定息及货币，并以人民币产品为主要牵动力。

李小加在记者会上表示，今年港交所目标是在股票市场上的互联互通（直通车）做到万事俱备，商品业务要落地香港，人民币期货和场外结算的发展全面提速。

“如果两大主要增长业务--股票市场互联互通和亚洲商品都以人民币的形式做交易，中间的人民币杠杆就会巨大，并带动定息及货币业务需求。”他说。

港交所此前收购伦敦金属交易所（LME），目前正在研究将现有产品、互挂产品、合作伙伴产品引进香港市场交易。此外，监于对冲人民币汇率及利率风险的需求不断增加，港交所会继续推动现有产品（人民币货币期货、场外结算合约）的发展、提速开发新产品。

港交所今天宣布，将于4月7日起于收市后交易时段（俗称期货夜市，即香港时间17:00至23:00）加入人民币货币期货交易，并于同日起为该产品推出第四个季月的合约月份，及增加多组跨期组合。

港交所股本证券与定息产品及货币联席主管戴志坚说，欧美投资者的人民币风险管理工具不多，加上商品期货参与者对于人民币对冲工具兴趣甚大，因此港交所决定增设人民币期货夜市。

“最近人民币汇率波动，港交所的人民币期货每日平均交易量随即急增5倍，足以反映出市场对人民币对冲需求。”他说。

港交所于2012年9月推出人民币期货，为全球首只可交收人民币货币期货。现时每日平均交易量稳定在大约700张的水平，未平仓合约不断增加。近期人民币兑美元汇价剧烈波动，人民币期货于2月25日录得刷新纪录的5,970张成交，未平仓合约于2月14日录得23,887张的新高。

人民币期货夜市的价限订于各人民币货币期货合约月份在日期交易时段最后成交价的+/-3%（股票指数期货该该时段的价限继续为+/-5%）。如合约月份在当日的日间交易时段未有进行交易，则采用前一日的结算价作为参考价计算。新加入的合约月份则采用上一个合约月份的参考价。

此外，4月7日起新增第四个季月合约，令人民币货币期货的合约月份增加至八个，而合约期可长达至16个月。相关的庄家资料稍后公布。

另外，就香港市场架构改革，李小加称，预期今年将就引入收市竞价和涨跌停板机制谘询市场意见，以维护市场秩序及保持竞争优势；并在适当时间开始实施前端监控，包括旨在限制高风险买卖盘传送至市场的预防措施。（完）

(记者 雷美珍; 审校 毕晓雯)

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