李嘉诚系内世纪重组首部曲完成 长和接力登场首日开盘报151.9港元

路透香港3月18日 - 亚洲首富李嘉诚掌控的长和系＂世纪重组＂，随着旗舰上市公司--长江实业正式摘牌，改以长江和记实业(0001.HK)（下称＂长和＂）接力登场，重组＂首部曲＂完成；长和周三首日挂牌开盘报151.9港元。

至于同系和记黄埔0013.HK开盘则升1.65%，报105港元。

这次为长实自1972年11月在联交所上市以来，最大型的集团重组，主要目的是消除长实持有和黄的控股公司折让，有助向股东释放实际价值。完成后，长和及新成立的＂长江实业地产＂（简称＂长地＂）将成为两家独立上市公司，各自负责不同业务领域。

长实与和黄的重组分两阶段，首阶段是成立一家在开曼群岛注册的公司成为长实控股公司，然后以股份交换形式，长实全部股东按1:1基准换取长和股份，并由长和取代长实继续以“0001.HK”股号挂牌上市。

长和挂牌后，和黄将向李嘉诚家族信托收购赫斯基能源(HSE.TO)6.24%股份，并按每股赫斯基股份换取1.376股长和股份作为支付代价。然后，长和将与和黄进行股份交换，基准为1股和黄股份换取0.684股长和新股。

在上述并购完成后，长和将把所有地产业务（即原来由长实与和黄各自持有的地产业务）转让予新成立的长地，并以介绍形式将长地分拆上市，长和股东可按1:1比例获得长地股份。长和将持有地产以外的所有资产，包括港口、电讯、零售、基建、能源和飞机租赁等。整项世纪重组料于今年上半年左右完成。

长和＂前身＂长实于3月10日最后交易日收盘价报153.1港元，自1月9日集团重组计划公布以来，累计涨23%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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