港股在希腊问题进展带动下收高1.2% 警惕周二内地股市节后走势

路透6月22日 - 香港股市恒生指数.HSI周一上涨，得益于海外市场的坚挺基调，因希腊或有希望避免债务违约。保险和资源类股领涨。

恒生指数.HSI跳涨1.2%至27,080.85点，录得逾一周最大单日涨幅。恒生国企指数.HSCE上涨1.5%至13,383.68点。

新加坡大华银行继显证券驻香港的Steven Leung说：“投资者的焦点在午后重回到希腊危机上，因欧洲市场受债务危机解决取得一些进展带动出现上涨。”

中国人寿H股(2628.HK)上涨近3%，中国交通银行(3328.HK)上涨2.9%，华润电力(0836.HK)跳升2.2%。

有券商称，因寄望香港政改方案遭否决后政治紧张情势缓解，市场人气获得提振。

香港特首梁振英周五表示，本周将向议员提出一系列经济提议，呼吁议员支持。

尽管整体市场人气改善，但券商表示内地股市周二恢复交易前人气有些谨慎。

中国内地股市上周五重挫，周一逢公共假期休市。(完)

(编译 王洋/杜明霞；审校 白云)

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