港股在希腊问题进展带动下收高1.2% 警惕周二内地股市节后走势

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透6月22日 - 香港股市恒生指数.HSI周一上涨，得益于海外市场的坚挺基调，因希腊或有希望避免债务违约。保险和资源类股领涨。
恒生指数.HSI跳涨1.2%至27,080.85点，录得逾一周最大单日涨幅。恒生国企指数.HSCE上涨1.5%至13,383.68点。
新加坡大华银行继显证券驻香港的Steven Leung说：“投资者的焦点在午后重回到希腊危机上，因欧洲市场受债务危机解决取得一些进展带动出现上涨。”
中国人寿H股(2628.HK)上涨近3%，中国交通银行(3328.HK)上涨2.9%，华润电力(0836.HK)跳升2.2%。
有券商称，因寄望香港政改方案遭否决后政治紧张情势缓解，市场人气获得提振。
香港特首梁振英周五表示，本周将向议员提出一系列经济提议，呼吁议员支持。
尽管整体市场人气改善，但券商表示内地股市周二恢复交易前人气有些谨慎。
中国内地股市上周五重挫，周一逢公共假期休市。(完)
(编译 王洋/杜明霞；审校 白云)
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