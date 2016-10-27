鼎晖投资将出售万洲国际至多8.36亿美元的股份--IFR

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月27日 - 汤森路透旗下IFR周四援引一份交易条件清单报导称，中国私募股权投资者鼎晖投资将出售所持全球最大猪肉食品企业万洲国际(0288.HK)价值至多8.36亿美元的股份。
报导称，鼎晖投资将出售所持万洲国际10亿股股份，指导价区间定于每股6.22-6.48港元(0.8021-0.8356美元)，较该股周四收盘价6.79港元折价至多8.4%。
若以价格区间低端计，鼎晖投资将套现约8.03亿美元。IFR报导称，所售股份占到万洲国际已发行股份总数的6.8%。
由于不在亚洲正常办公时段内，万洲国际和鼎晖投资未立即回复路透通过电邮发出的置评请求。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。