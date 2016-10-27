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中国财经 | 2016年 10月 28日 星期五 06:48 BJT

鼎晖投资将出售万洲国际至多8.36亿美元的股份--IFR

路透香港10月27日 - 汤森路透旗下IFR周四援引一份交易条件清单报导称，中国私募股权投资者鼎晖投资将出售所持全球最大猪肉食品企业万洲国际(0288.HK)价值至多8.36亿美元的股份。

报导称，鼎晖投资将出售所持万洲国际10亿股股份，指导价区间定于每股6.22-6.48港元(0.8021-0.8356美元)，较该股周四收盘价6.79港元折价至多8.4%。

若以价格区间低端计，鼎晖投资将套现约8.03亿美元。IFR报导称，所售股份占到万洲国际已发行股份总数的6.8%。

由于不在亚洲正常办公时段内，万洲国际和鼎晖投资未立即回复路透通过电邮发出的置评请求。(完)

(编译 刘秀红；审校 汪红英)

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