综述：港股通本周净流入创17个月新高 港股估值洼地吸引内资加速南下

作者 林琦

路透上海9月2日 - 港股通连接中港两地资本市场以后，内地投资者有了新的选择。在港股走势坚挺且估值仍低时，内地资金开始集结南下，最近更有加速迹象。

据路透统计，本周港股通累计净流入（南下）176.6亿元人民币，创17个月来新高。业内人士还指出，除了估值因素外，汇率避险及深港通开通憧憬亦是近期资金加速南下的推手。

“最近南下量大可能是因为A股没有明确方向吧。”深圳道朴资本管理有限公司董事长王红欣表示，“港股现在也不贵，而全球来看，美国股票挺贵的，中国也不便宜。”

自8月3日以来，香港恒生指数.HSI一路上涨，累计升幅达6.9%；而沪综指.SSEC则区间震荡，累计涨幅3.45%。

他认为，港股本身有基本面支撑，且最近中国的经济数据不算太坏。国内投资者一直有海外资产配置需求，只不过有时强一些，有时弱一些，总体上资金南下的力量有持续性。

方正证券分析师杨为敩亦认为，“估值肯定是一个因素，...港股估值相对低，所以资金倾向流入安全边际较高的领域。”

目前同时在内地和香港两地上市的A＋H股中，A股总体较H股溢价超过两成。而包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)等五大国有银行股在内的中资银行股H股近日基本都已创下今年以来的新高。

他表示，相对于基本面，A股估值目前还是贵，A股的估值调整大概还需要三个季度的时间。

自2014年11月14日开通沪港通机制后，初期以资金北上为主，相当多海外资金配置A股，港股通除了偶尔的脉冲性爆发以外，每日净流入或流出量并不大，基本在10亿元以下。不过在今年4月之后，不仅持续数十日净流入，而且每日变动数量亦加大。

**避险和深港通成助推器**

港股估值低是资金南下的内在动力，而最近人民币贬值预期再起，以及对深港通启动的憧憬，无疑成为南下大军的助推器。

上海一券商国际部人士指出，在美联储（FED）主席叶伦上周末表态后，有些人担忧美国近期可能加息，人民币汇率将因此面临不小的贬值压力。而港元汇率挂钩美元，现在买港股可以作为一种汇率避险手段。

美联储主席叶伦上周五表示，鉴于就业市场表现持续稳健，以及联储对经济活动和通胀的展望，近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强；不过联储仍认为未来升息应是“循序渐进的”。叶伦的讲话令货币政策和全球经济形势充满不确定性，暗示未来几个月的升息步伐可能快于预期，也可能很轻易地再度降至零。

“现在国内换汇有限制，买一点港股，算是做了一种汇率风险的对冲吧。”上海一位个人投资者表示。

路透8月26日至9月1日对60多位外汇策略师的调查发现，预计到明年2月底，人民币兑美元将下滑至6.80，明年这个时候将进一步跌至6.89，较周五尾盘价6.68跌逾3%。

杨为敩还表示，深港通年内开通的预期，也是资金南下量大的一个因素。

8月中旬，国务院宣布深港通的准备工作正式启动，中港两地监管层估计11月将会正式运行。业内普遍预计，深港通运行后，将会吸引更多大陆资金投资港股。（完）