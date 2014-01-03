马年展望：香港股市料延续升势

* 2014年香港股市料延续2013年下半年升势

* “拣股不拣市”策略助投资者获取更大回报

* 环球资金继续吸纳科技、消费、医药、环保行业股份

记者 雷美珍

路透香港1月3日 -香港股市在马年被一致看好，相信能够延续去年下半年升势。而聪明的投资者会继续采取“拣股不拣市”的策略，务求于中国改革重启元年获取更大回报。

市场人士分析，过去数年中国股票在环球投资组合中被归类为短仓，反映出投资者对中国经济硬着陆以及地方债务风险的担忧，不过自去年下半年开始中国渗出改革决心后，市场再度聚焦中国，令后市可看高一线。

“（11月的）三中全会公报内容与市场所知没有太多补充，只是投资者信心改善。”霸菱资产管理亚太区股票投资总监方伟昌称，“新一届领导层提出的改革相当彻底，广度是十几年来罕见，因而获得投资者认同。”

目前中国股票市盈率大约8-10倍，低于历史均值12-13倍，往后能否丕极泰来，端视改革政策是否顺利推行，并引领中国进入新一轮经济上行周期。

瑞信私人银行及财富管理部亚太区首席投资总监范卓云称，过去几年中国股票仓位很低，随着中国经济硬着陆风险消除以及改革掀开序幕，股票风险溢价收窄，评级从“减持”调至“中性”，相信未来6个月，环球资金会逐步重新流入中资股。

“环球长期机构投资者因中国经济结构转型而加大人民币资产的中长期配置。”她并指出，该行相对看好香港上市的中国股票，因为新股重启以及大小非解禁可能会抑制A股表现，反而香港的低息环境会令到资金流向回报更高的股票资产类别，支持港股进一步上升。

浏览过去十年港股与中国GDP增长比较图，请点选：(r.reuters.com/ryd75v)

**预测恒指今年升逾10%**

香港股市于2013年受累于美国提早抛出退市恐慌以及中国经济硬着陆风险再度升温，上半年陷入熊市，恒生指数.HSI下跌8%；但下半年出现强劲上涨，恒指上升12%。

全年计，恒生指数在香港股票的带动下以小涨2.9%告终，恒生国企指数.HSCE则跌5.4%，但仍好于国内A股表现。

展望2014年，市场普遍认为股市持续向好。根据路透综合7家券商及投行的预测中位值，今年底恒生指数可望到达25,695点，国企指数达13,562点，分别按年上升10.3%及25.4%。

尽管市场对中国改革持正面态度，惟成效非一朝一夕可期，反而改革初期可能对经济带来阵痛，因此投资界人士认为，承接去年的投资策略，今年仍是“拣股不拣市”，并以“新经济”概念--科技、消费、医疗、环保为重点。

根据恒生指数公司的统计，去年资讯科技、消费者服务和综合企业分别上升70%、40%和15%，远高于大市恒生指数升幅；而权重股金融仅升3%，能源和原材料则分别下跌16%及22%。

**新经济跑赢传统行业**

科技股表现亮丽，而小型股则跑赢大型股及中型股，与国策不无关系。中国政府致力控制房价过快上涨和削减行业产能过剩，而影子银行去杠杆化和利率市场化导致资金成本上升，伴随控制地方债措施和存款保险制度出台的金融改革提速，这些因素都使传统行业和权重股受压。

面对改革这片大海，霸菱的方伟昌认为，今年比较大的投资主题是城镇化，今年上半年仍将增持消费、科技和工业，当中包含很多中小企和创新企业，即所谓“新经济”概念。此外，其负责的中国基金自去年下半年开始加入药品和环保类股份，因为个别股票急升后市值和流通量出现改善，符合投资条件。

汇丰环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在其报告中称，今年的投资主题主要围绕中国经济改革政策，包括资本帐自由兑换步伐可能加快将有利于券商、交易所和资产管理者的发展以及加速A、H股股价融合。

报告称，息率和资金成本上升对保险商有正面作用，但对高债务水平的周期性行业、小型银行以及地产发展商则为负面；更见灵活的行业整合和资产重组手段可推动国企改革；新兴行业如互联网、医疗、环保、清洁能源相关股份可能会继续跑赢大市。

汇丰因此调整其中港投资组合模型，加入港交所(0388.HK)、人保集团(1339.HK)、银河证券(6881.HK)、中芯国际(0981.HK)、国药控股(1099.HK)和华能新能源(0958.HK)，并继续偏好百度(BIDU.O)、联想集团(0992.HK)、华晨中国汽车(1114.HK)、中国海洋石油(0883.HK)、安东油田服务(3337.HK)和广深铁路(0525.HK)。

瑞信私人银行及财富管理部门则看好中资金融股，认为利率市场化的负面影响已经充分反映在股价之上，因此建议投资于建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、平安保险(2318.HK)(601318.SS)、海通证券(6837.HK)(600837.SS)；投资受惠于城镇化和一孩政策放宽的安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)和蒙牛乳业(2319.HK)；科技则首选联想集团(0992.HK)。（完）

(审校 曾祥进)

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