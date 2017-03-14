香港首批16只本地指数杠杆及反向产品挂牌 南方东英占最大成交

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港3月14日 - 香港首批总共16只恒生指数.HSI及国企指数.HSCE的杠杆及反向产品周二正式挂牌，全日录得总成交金额约3.5亿港元，当中以南方东英的产品占最大份额。
四家发行商--南方东英、华夏香港、三星资产运用以及未来资产各发行一对恒指以及一对国指的杠杆及反向产品，按首日总成交金额计，南方东英以2.16亿港元排首位，其次是未来资产的0.81亿港元，三星资产及华夏香港分别录得0.29亿港元及0.24亿港元成交。
若以产品划分，恒指杠杆的占比最大，达1.16亿港元；国指杠杆及国指反向的成交金额分别为0.87亿港元及0.86亿港元。
杠杆及反向产品性质与ETF（交易所买卖基金）无异，但由于属于较高风险，香港证监会规定不能命名为ETF，以便与传统ETF有清晰划分；并规定用于捕捉升市机会的杠杆产品杠杆比例为2倍，用以捕捉跌市机会的反向产品杠杆比例为1倍。
在证监会的安排下，本地发行商去年中开始推出杠杆及反向产品，主要追踪韩国、日本以及印度股市，在汲取经验后才推出本地指数产品。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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