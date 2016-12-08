香港证监会称采取执法新方针 设专责小组处理公司诈骗及失当行为

路透香港12月8日 - 正当中国内地市场聚焦香港“老千股”问题，香港证券期货事务监察委员会（证监会）周四称，对执法工作采取新方针，并已成立专责小组集中处理与上市公司有关的诈骗案及失当行为。

证监会法规执行部执行董事魏建新（Thomas Atkinson）在新闻稿称，与上市公司有关的诈骗案及失当行为，已导致达几十亿港元市值的流失，令香港市场的诚信和声誉严重受损。

“证监会已成立专责小组集中处理这些个案。”他说。

此前网上流传一份香港“老千股”名单令内地股民敲响警号，香港证监会主席唐家成周一在深港通开通仪式上回应指，“老千股”只属少数，证监会对此十分关注，并将加强执法工作。

证监会对执法工作进行全面检讨，并称其将采取的方针，是以全盘方式在企业集团层面上识别系统漏洞，并会针对犯有多项缺失的公司和企业集团作出执法行动。同时，证监会重视就失当行为作出适时、公开及具透明度的披露。

此外，证监会可能会破天荒地通知受调查对象有关其拟采取执法行动的意向，以鼓励更多的合作。

魏建新指出，“受调查对象及其法律顾问将有机会就证监会拟采取的行动作出陈词，而有关陈词可能会被记录在案。”

为加强与市场沟通，证监会今天起恢复刊发《执法通讯》，每半年出版一次，旨在定期为市场提供与证监会的执法重点有关的最新消息。

证监会在通讯内提及，在对执法工作重点、工具、政策及组织架构进行全面的策略性检讨期间，识别到多项能使证监会更迅速作出回应及更能针对问题所在的措施，当中包括将资源集中投放在因对市场带来重大风险而需优先处理的个案。

深港通的开通进一步深化中港两地股市融合，亦预期两地股市的交易会有所增加，两地证监会将继续就监察及联合调查加强合作，以对付影响两地市场的跨境交易失当行为。（完）