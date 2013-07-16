瑞信料港股将从低位反弹逾10%

瑞信私人银行及财富管理部亚太区研究主管范卓云称，中国经济增长放缓令香港市场的中期前景带来隐忧，但展望下半年，恒生指数对比国企指数.HSCE投资前景较好。她说，“按香港12个月市帐率和12个月股本回报比率来看，香港是亚太区估值最偏低的市场之一。”

她并指出，蓝筹地产股是估值偏低的周期性股份，目前的资产净值折让接近过往金融危机水平，由于市场忧虑联储局退市并加息，作为息口敏感股的香港地产股出现超卖，但相信未来具有不错的反弹潜力。

范卓云称，预期中国将于今年下半年推出温和宽松政策以稳定增长，但由于结构性改革即将启动，中国推出大规模刺激经济措施机会不大，该行考虑到中国经济增长结构性放缓以及影子银行相关的风险因素，把中国股票的评级维持中性。

“根据目前M2货币供应量的增长趋势和发达经济体需求复苏情况，中国经济于下半年可能维持与上半年相约的增长水准。但由于结构性改革过程中的各种政策性制约因素，我们对未来1-2年中国经济增长的预期存在一定不确定性。”她说。

瑞信预期，下半年环球经济增长前景改善将抵销美国债息上扬的负面影响，料股票表现优于债券，建议增持日本、台湾和香港的股票，原因是这些股市对全球经济增长较敏感。而投资主题聚焦亚洲复苏概念股、日本量化宽松受益者和价值被低估的城镇化、消费和基建相关股份。

建议增持台湾股票，乃由于基本因素的改善，包括货币供应趋于宽松、盈利增长上调、估值改善，以及技术趋势正面。并认为海峡两岸关系前景改善和增值税法规的修订均对台股有利，12个月台湾加权指数.TWII目标为9,000点，现为约8,260点。

货币方面，瑞信建议投资者在外币投资组合中持有人民币和新加坡元，因中国和新加坡的外汇储备丰厚，其稳健的外贸盈余和财务状况均支持人民币和新加坡元的表现。预期人民币兑美元12个月见6.0，新加坡元兑美元12个月见1.23。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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