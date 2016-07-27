下半年香港H股潜在升幅5-10% 因国内资金持续流入--瑞银

路透香港7月27日 - 投行瑞银周三称，预期今年下半年香港H股的潜在升幅为5-10%，主要受助于国内资金持续流入；该行并继续看好中小股，因盈利高速成长和估值较A股便宜。

瑞银H股策略分析师陆文杰在记者会上称，对港股下半年稍为乐观，更新后的恒生国企指数.HSCE目标为9,800点，MSCI中国指数.MSCICN目标61点，较现水平约有5-10%的上升空间。

“为甚么稍为乐观？第一是中国大陆的资金对香港做了很大贡献，第二是中国企业往外投资更加活跃，在经济下行的过程中还是有很多扩张机会。”他说。

他指出，今年以来国内资金持续流入港股，尤其是6月下旬至7月上旬的一轮港股热，可以看到国内大型投资机构包括保险公司、公募基金也开始对港股有兴趣，一般来说他们的投资是可持续的，而且集中在高分红股票或者估值比较低、价值比较明显的股票，所以资金量会更稳定。

“大机构加入，一方面是由于人民币持续贬值，要追求本币更高的收益需往国外投资。”他说，“另一方面，国内货币比较宽松但信用风险在上升，投入房地产企业债的收益率可能4%不到，相对港股的收益率更高，这将是港股市场下半年的一大支撑。”

他认为，海外收购将是未来2-3年中国企业投资的一个重要趋势，比起投资者追求原材料的短期交易性机会更值得注意，因为中国有望于3-5年内出现真正的国际性企业。

他指出，无论家电、机械、消费品在国内市场的销售都减慢，但在国际市场还是有很大的拓展空间，因质量好且价格便宜，很容易获取份额。另一方面，中国制造业规模非常大，从发达国家引入先进技术或者一些好的品牌，中国企业马上就可以拓展其海外销售和市场份额。

“还有是现在国内融资成本比较低，有些甚至由国家政策性银行提供比较低息的贷款，中国企业完全可以藉低息环境用合适的较高价格去买到一些好的资产。”他说。

过去一些中国企业为求海外并购成功而付出高昂代价，陆文杰指出，现在中国企业往外投资并没有付很高的溢价，平均只有26%，与全球平均水平24%接近。

不过他指出，MSCI中国过去五年的平均市盈率10-12.5倍，现在11倍似乎偏低，在国际上中国市场相对便宜，主要反映出投资者对国企改革不确定性的疑虑。

他说，“（国企改革）消息上很热闹，但是从投资角度，市场在等待国企重组、债务重组当中谁能承担更多成本，是国企还是银行，这种不确定是制约H股估值的最大因素。”

下月将进入H股业绩高峰期，陆文杰认为，追逐高收益的投资者的视线可能出现转移，由一些分红不稳定的企业如房地产移至盈利增长较好的中小股，尤其是一些消费服务如教育、医疗服务、体育，这些股份盈利高速增长，但估值只有A股的三分之一，成长空间非常大。

他并指出，对中小股来说，深港通的开通将是一大催化剂。他没有对深港通的开通时间作出评论，只表示相信沪港通额度用尽时当局将有明确答覆。

“我们的观点是，监管当局不会让额度的问题成为妨碍跨境投资项目的一个障碍。”他说。（完）