香港示威学生考虑停止抗争

香港专上学生联会（学联）将在下周决定是否呼吁示威者停止抗争，尽管其并未达成2017年特首选举开放提名的诉求。学联常委梁丽帼在接受当地电台访问时表示，部分人希望留守到最后一刻，需要尊重他们的意愿，但也要思考占领下去的意义，下周内将决定是继续留守还是撤离。路透