香港学生领袖号召支持者重新集结

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透香港12月2日 - 香港学生领袖黄之锋周二号召民主示威者在市中心重新集结。不到一天前，他宣布将开始绝食抗议，要求改革选举。
18岁的黄之锋还敦促香港政府恢复与学生的对话。昨天示威者与警方爆发冲突，迫使港府总部暂时关闭。
示威者占领主要街道已经两个多月，他们要求香港特首梁振英下台。中央政府8月排除了可以自由提名香港下任特首候选人的可能性。
“这不是为了撤销中国人大8月31日做出的决定，”黄之锋对记者表示，“我们是在要求香港政府就政治改革重启对话。”(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。