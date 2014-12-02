香港学生领袖号召支持者重新集结

路透香港12月2日 - 香港学生领袖黄之锋周二号召民主示威者在市中心重新集结。不到一天前，他宣布将开始绝食抗议，要求改革选举。

18岁的黄之锋还敦促香港政府恢复与学生的对话。昨天示威者与警方爆发冲突，迫使港府总部暂时关闭。

示威者占领主要街道已经两个多月，他们要求香港特首梁振英下台。中央政府8月排除了可以自由提名香港下任特首候选人的可能性。

“这不是为了撤销中国人大8月31日做出的决定，”黄之锋对记者表示，“我们是在要求香港政府就政治改革重启对话。”(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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