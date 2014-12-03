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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 3日 星期三 14:13 BJT

香港部分学生拒绝撤离 仍留在金钟等示威地点

部分香港学生周三表示将留在示威据点，没有理会“占中”运动领导人要求他们撤离的呼吁。数百名学生仍留在港府总部及中心商务区附近的金钟示威地点，决心继续为争取2017年下一任香港地区领导人直接选举而抗争。路透
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