香港学生代表被拒绝登机赴京

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透香港11月15日 - 香港三名学生代表周六未能登机前往北京，因航空公司方面称他们的旅行许可已无效。三人后来离开机场。
香港专上学生联会秘书长周永康等三名学生代表原计划前往北京，希望能与国务院总理李克强会面，直接表达争取民主的诉求。之前学联代表与港府官员曾对话，但双方在对话后未解开分歧，占领运动形势仍然胶着。
国泰航空发言人对香港媒体称，中国当局已告知该公司，这三人的旅行许可无效。该发言人未作详述，但学生团体的的代表对此发表了评论。
香港专上学生联会代表梁丽帼对记者称，国泰航空证实这些学生的回乡证已被内地取消，因此无法登机。
香港“占中”行动已超过六周，示威者在一些地区露营，导致香港部分地区交通瘫痪，示威者要求2017年以全面普选方式选举特首。
香港媒体之前揣测学生代表可能在飞抵北京后被拒绝入境。以前曾有反对中国当局的活动人士被拒绝入境。
约有300名支持者现身香港机场，有些人手持“占中”运动标志性符号--黄雨伞，现场有些混乱。
中国当局已经宣布香港示威活动非法，称必须维护香港的法律和秩序。
当地媒体报导称，港府准备最早周一开始对香港金钟和旺角占领区进行清场。
抗议者现已减少到数百人。（完）
编译/发稿：侯雪萍/王凤昌
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