港股恒指早盘重挫 希腊问题及A股夹击下港股沦为市场＂提款机＂

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月6日 - 香港股市周一在希腊公投反对纾困条款及A股升幅受制的双重夹击下，沦为市场＂提款机＂。在中资权重股急跌拖累下，恒生指数.HSI早盘最多大挫3.7%，港交所(0388.HK)曾泻逾14%，创三个月新低。
香港金融管理局发出声明称，香港金融市场波动性可能会增加，但银行体系有能力应付波动。
希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。另一方面，中国证监会等部委周末公布多项重磅利好消息，但上海股市沪综指.SSEC大幅高开7.8%后，升幅逐渐收窄，早盘收涨2.16%。
港股今早微幅高开0.1%后，初段曾升近200点，惟中段跌势突加剧，最多大挫逾3.3%。港交所、腾讯(0700.HK)、中移动(0941.HK)成为跌市火车头。其中港交所最多暴挫逾14%，低探223港元。
半日主板成交额高达1,073.25亿港元;上周五全日成交额为1,488.67亿港元。
＂监于希腊公投的结果和内地A股市场的新发展，香港金融市场波动性可能会增加。＂金管局声明称。
金管局指出，香港的银行体系有高度流动性，有能力应对市场波动。金管局在有需要时会向银行体系提供流动性支援；投资者应保持冷静，审慎管理风险。
京华山一研究部主管彭伟新表示，欧元集团周二将开会讨论希腊问题，而中国重手救市，投资者在前景未明朗下有人托市，宁愿先行沽货离场。
＂现时不少股份被沽过头，但没人敢去接货。＂他说。
信诚证券联席董事张智威称，中央出手救市，但今天A股升幅持续收窄，令市场失望。倘希腊脱欧或令当地货币疯狂贬值，短期欧洲市况将会波动。
＂中央出了多招救市竟然仍是这个情况，...港股现在沦为提款机，因为A股升10%即停板不能沽货，而部份投资者亦沽港股将钱转回去欧洲。＂他说。
港元汇价早盘无大变动，波幅介乎7.7520-7.7529，香港时间11:56报7.7527。
亚洲股市亦走低，日经指数.N225及韩国股市综合股价指数.KS11跌近约2%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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