港股恒指早盘重挫 希腊问题及A股夹击下港股沦为市场＂提款机＂

香港金融管理局发出声明称，香港金融市场波动性可能会增加，但银行体系有能力应付波动。

希腊民众周日以压倒性的投票结果反对国际救助条款，这可能导致欧洲分裂，并引发金融灾难。另一方面，中国证监会等部委周末公布多项重磅利好消息，但上海股市沪综指.SSEC大幅高开7.8%后，升幅逐渐收窄，早盘收涨2.16%。

港股今早微幅高开0.1%后，初段曾升近200点，惟中段跌势突加剧，最多大挫逾3.3%。港交所、腾讯(0700.HK)、中移动(0941.HK)成为跌市火车头。其中港交所最多暴挫逾14%，低探223港元。

半日主板成交额高达1,073.25亿港元;上周五全日成交额为1,488.67亿港元。

＂监于希腊公投的结果和内地A股市场的新发展，香港金融市场波动性可能会增加。＂金管局声明称。

金管局指出，香港的银行体系有高度流动性，有能力应对市场波动。金管局在有需要时会向银行体系提供流动性支援；投资者应保持冷静，审慎管理风险。

京华山一研究部主管彭伟新表示，欧元集团周二将开会讨论希腊问题，而中国重手救市，投资者在前景未明朗下有人托市，宁愿先行沽货离场。

＂现时不少股份被沽过头，但没人敢去接货。＂他说。

信诚证券联席董事张智威称，中央出手救市，但今天A股升幅持续收窄，令市场失望。倘希腊脱欧或令当地货币疯狂贬值，短期欧洲市况将会波动。

＂中央出了多招救市竟然仍是这个情况，...港股现在沦为提款机，因为A股升10%即停板不能沽货，而部份投资者亦沽港股将钱转回去欧洲。＂他说。

港元汇价早盘无大变动，波幅介乎7.7520-7.7529，香港时间11:56报7.7527。

亚洲股市亦走低，日经指数.N225及韩国股市综合股价指数.KS11跌近约2%。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)

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